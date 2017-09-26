Азербайджанский боксер победил армянина

2017-09-26 10:40 | www.oxu.az | 4

В болгарском городе Албена завершилось юношеское первенство Европы по боксу.

Как передает Oxu.Az, сборная Азербайджана завоевала 2 бронзовые медали.

Салим Салимов (63 кг) и Мурад Аллахвердиев (75 кг) забрались на третью ступеньку почетного пьедестала.

Салимов, одолев Мичака Жарлински (Польша) и Эльвина Алиева (Украина), прошел в полуфинал, где уступил англичанину Джеку Олифанту.

Аллахвердиев отстранил от борьбы Павла Платона (Молдова), Дениса Лапушански (Беларусь) и Рафаэля Ованесяна (Армения), в полуфинале уступил болгарину Даниэлю Любенову и ограничился бронзой.

Сборная Азербайджана заняла 12-14 места в общем командном зачете. Первое место с 7 золотыми и 2 бронзовыми медалями заняла Россия.

Э.А.

