Азербайджанский боксер победил армянина

2017-09-26 10:40 | www.oxu.az | 4
В болгарском городе Албена завершилось юношеское первенство Европы по боксу.
Как передает Oxu.Az, сборная Азербайджана завоевала 2 бронзовые медали.
Салим Салимов (63 кг) и Мурад Аллахвердиев (75 кг) забрались на третью ступеньку почетного пьедестала.
Салимов, одолев Мичака Жарлински (Польша) и Эльвина Алиева (Украина), прошел в полуфинал, где уступил англичанину Джеку Олифанту.
Аллахвердиев отстранил от борьбы Павла Платона (Молдова), Дениса Лапушански (Беларусь) и Рафаэля Ованесяна (Армения), в полуфинале уступил болгарину Даниэлю Любенову и ограничился бронзой.
Сборная Азербайджана заняла 12-14 места в общем командном зачете. Первое место с 7 золотыми и 2 бронзовыми медалями заняла Россия.