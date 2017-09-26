Выход США из ядерной сделки с Ираном станет для всех головной болью- МИД РФ

2017-09-26 12:50 | www.trend.az | 5
Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе станет для всех головной болью. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, передает ТАСС.
"Если американцам что-то не нравится в этом соглашении, это не повод пускать его под откос. Если США пойдут по этому пути, у нас у всех будет много головной боли", - сказал дипломат.
Ульянов подчеркнул, что Россия не нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и не собирается выходить из него.
"Разговора (с США) пока не получается. Россия договор не нарушала и выходить из него не собирается", - подчеркнул он.