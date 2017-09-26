Очередная торговая миссия Азербайджана посетит Венгрию

2017-09-26 13:25 | www.apa.az | 5

Представители 20 азербайджанских компаний войдут в торговую миссию, которая 1-4 октября посетит Венгрию с целью продвижения бренда Made in Azerbaijan.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве экономики, в состав миссии войдут представители 20 компаний, занимающихся производством фруктовых соков, минеральной воды, плодоовощной продукции, вин и спиртных напитков, меда, фундука, чая, текстильной и мебельной продукции. В рамках визита азербайджанские и венгерские компании проведут двухсторонние встречи, обсуждения на предмет экспортных поставок продукции в крупные супермаркеты Венгрии.