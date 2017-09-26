Чемпионка Азербайджана будет играть в «Бешикташе»

2017-09-26 13:35 | www.apa.az | 5
Новый клуб нашла для себя ещё одна волейболистка чемпиона Азербайджана «Телекома».
Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», нападающая сборной Азербайджана Маргарита Азизова продолжит карьеру в Турции.
24-летняя волейболистка подписала официальный контракт с «Бешикташем». Азизова уже прошла медобследование и присоединилась к стамбульской команде.
Тем самым количество наших волейболисток, которые выступят в сезоне 2017/2018 в Суперлиге Турции, достигло 4. До Азизовой Полина Рагимова перешла в «Фенербахче», Одина Байрамова в «Серамиксан» и Яна Кулан в «Бейликдюзю».
Отметим, что воспитанница «Телекома» Азизова в сезоне 2014/2015 играла на правах аренды в греческом «Олимпиакосе».