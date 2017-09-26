Вице-премьер: Подсчитывается ущерб, нанесенный гражданам в результате взрыва в Хызынском районе

2017-09-26 13:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Подсчитывается ущерб, нанесенный гражданам в результате взрыва, произошедшего на складе боеприпасов в Хызынском районе, сказал во вторник журналистам вице-премьер Абид Шарифов.

По его словам, со следующей недели начнется восстановление пострадавших домов. «Работы займут один-два месяца. В то же время должны быть заново отстроены пять домов», - сказал вице-премьер.

Напомним, что 27 августа на территории Хызынского района в N-ской воинской части министерства обороны произошел пожар на складе боеприпасов.

Вице-премьер также сказал, что продолжаются работы по расчистке территории.

«В первую очередь, расчищаются участки вблизи места взрыва. Осколки разлетелись на расстояние 20 км. Вся эта территория будет расчищена», - сказал он.

Шарифов добавил, что работа созданной в связи с происшествием госкомиссии продолжается.

Ранее пресс-службы министерств обороны, чрезвычайных ситуаций и Генеральной прокуратуры распространили совместное сообщение в связи с пожаром, произошедшим в N-ской воинской части минобороны. В сообщении говорилось, что 27 августа около 9 часов утра в результате пожара, произошедшего по неизвестным причинам в N-ской воинской части минобороны Азербайджана на складе боеприпасов, подготовленных для утилизации, произошли взрывы.

Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью выявления причин происшествия и для осуществления соответствующих мер безопасности создана комиссия, состоящая из представителей министерств обороны, чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, здравоохранения, Государственной пограничной службы, Генеральной прокуратуры, местных исполнительных структур и других государственных органов.

В связи с происшествием в Республиканской военной прокуратуре было возбуждено уголовное по ст. 223.2 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее тяжкие последствия) и 342.2 (халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия) УК АР.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)