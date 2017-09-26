На Евро-2017 по волейболу в Баку стартует плей-офф

2017-09-26 13:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Сегодня на чемпионате Европы по волейболу среди женщин в Азербайджане и Грузии пятый соревновательный день, когда будет дан старт раунду плей-офф. А это значит, что проходным матчам здесь не место. То есть, проигравшая команда сразу же покидает Евро-2017.

Стыковые поединки на Национальной арене гимнастики откроются встречей сборных Беларуси и Чехии. Вслед за ними представительницы страны тюльпанов и хорватки определят еще одного транзитного четвертьфиналиста европервенства.

Пока же похвастаться прямыми билетами в 1/4 финала могут лишь четыре команды - Азербайджан, Россия, Италия и Сербия. Кстати, соперником дружины Фаига Гараева на этой стадии станет победитель пары Болгария-Германия.

(Автор: Шахин Кязимзаде. Редактор: Натаван Эфендиева)