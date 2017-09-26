Президент Азербайджана принял председателя Верховного суда Черногории - ОБНОВЛЕНО

2017-09-26 13:41 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, глава государства с удовлетворением вспомнил недавнюю встречу в Нью-Йорке с президентом Черногории Филипом Вуяновичем, а также отметил свой успешный визит в Черногорию.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул хороший уровень политических связей между Азербайджаном и Черногорией. Глава государства сказал, что экономические связи стран, в том числе сотрудничество в сфере инвестирования успешно развиваются.

Ильхам Алиев подчеркнул важность расширения связей между двумя странами и в других сферах, выразил надежду на то, что визит в Азербайджан председателя Верховного суда Черногории Весны Меденицы внесет вклад в расширение сотрудничества между правоохранительными органами Азербайджана и Черногории.

В свою очередь, председатель Верховного суда Черногории Весна Меденица отметила, что процессы большого развития в Азербайджане произвели глубокое впечатление на членов делегации. В. Меденица сказала, что в Черногории с большим интересом наблюдают за успехами, достигнутыми Азербайджаном в экономической сфере, она подчеркнула, что все эти успехи были достигнуты благодаря руководству президента Ильхама Алиева, обладающего богатым опытом. Отметив, что между высшими судебными органами двух стран осуществляется плодотворное сотрудничество, председатель Верховного суда Черногории сказала, что в ходе текущего визита в Азербайджан будут проведены полезные обсуждения по перспективам сотрудничества.