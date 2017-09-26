Али Гусейнли: «Анализы показывают, что без конкретных оснований предпочтение отдается наказанию в виде лишения свободы» - ИНТЕРВЬЮ

2017-09-26 14:02 | www.apa.az | 4

Интервью АПА с председателем Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

- Предложенные в Уголовный кодекс последние изменения охватывают достаточно важные статьи, отражают в себе серьезные изменения в механизме наказания. Хотели бы узнать Ваше мнение по этому поводу.

- После обретения независимости перед Азербайджаном стояла задача еще больше укрепить государственность, усовершенствовать правовую и законодательную систему, определить пути для построения правового государства на основании всего этого. Реформы, проведенные в области обновления законодательства и перестроения инфраструктуры правоохранительных органов, судебные реформы - важные достижения последнего периода. Вступившие в силу в 2000 году новые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы были большим шагом на пути прогресса в области совершенствования системы защиты прав и свобод человека, демократизация уголовного и уголовно-процессуального законодательства страны. Цель законодательства заключалась в обеспечении прав и свобод граждан, охране имущества, экономической деятельности, общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, защиты от уголовных умыслов и предотвращении преступлений, а также соблюдении закрепленных в Конституции прав и свобод граждан. Однако проведенные анализы показывают, что в ходе уголовного преследования органы, осуществляющие уголовный процесс, без необходимости и отсутствия предусмотренных в законодательстве конкретных оснований отдают предпочтение избранию меры пресечения в виде ареста и наказанию в виде лишения свободы, формально относятся к альтернативным наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и наказаниям в виде общественных работ.

Борьба с преступностью является одним из приоритетных вопросов, определяющих основное направление стоящих перед каждым демократичным обществом задач, общую политику государства, в частности его правовую политику. Ведение такой важной борьбы в рамках строгого закона, своевременное выявление и разоблачение виновных и пресечение необоснованного и незаконного привлечения к уголовной ответственности невиновных лиц, выдвижение на передний план права на свободу, соблюдение принципов справедливости и гуманизма в процессе применения наказания являются составной частью реализуемой президентом Ильхамом Алиевым гуманистской политики.





- В связи с этим в начале этого года президент Азербайджана подписал соответствующее распоряжение. Какие новые проекты, вытекающие из этого распоряжения, планируется обсудить?

- Как вы знаете, 10 февраля 2017 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания и расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества». Целью этого распоряжения, наряду с продолжением проводимых под руководством президента Ильхама Алиева правовых реформ, справедливой, гуманистской политики, является гуманизация политики наказания, либерализация уголовно-правовой политики и применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества. В распоряжении определены несколько направлений по проведению мероприятий для устранения недочетов в органах исполнения наказания и учреждениях, обеспечения исключающих коррупцию условий в сфере уголовного преследования и исполнения наказаний, применения современных технологических средств и гуманизации политики наказания. В соответствии с этими направлениями президент представил в Милли Меджлис законопроекты о внесении изменений в статьи Уголовного и Административного Кодекса. Предложенные в общие и специальные части Уголовного Кодекса изменения предполагают либерализацию применения наказания и в целом привлечения к уголовной ответственности, а также декриминализацию преступлений в сфере экономической деятельности, добавление в качестве альтернативы лишению свободы наказания в виде ограничения свободы.

В связи с этим хочу особо отметить некоторые изменения. Предлагается добавить к судимостям, которые не учитываются во время выявления рецидива, судимости за преступления, за совершение которых было вынесено наказание, не связанное с лишением свободы. Так, не зависимо от того, какое преступление было совершено ранее, повторное совершение преступления лицом, осужденным с вынесением наказания, не связанного с лишением свободы, не будет создавать рецидива. Кроме того, повторное преднамеренное совершение не представляющего значимой общественной угрозы преступления лицом, ранее осужденным за умышленное совершение преступления, независимо от степени его тяжести, также исключает создание рецидива.

В последнее время одним из самых обсуждаемых в обществе тем является пожизненное заключение. Что планируется в связи с этим?

По поводу наказания в виде пожизненного лишения свободы хочу отметить, что согласно предлагаемым изменениям, принимая во внимание, что приговоренный к пожизненному заключению осужденный отбыл не менее 25 лет лишения свободы и в течение данного срока он не совершал преднамеренных преступлений, а также если будет сделано заключение о том, что необходимость в дальнейшем отбытии наказания отпала, пожизненное лишение свободы может быть заменено лишением свободы сроком до 10 лет Согласно действующей статье 57.4 УК этот срок составляет 15 лет. В целом, в проекте также расширен и усовершенствован круг обстоятельств, облегчающих наказание. Кроме того, либерализованы действующие нормы, связанные с освобождением от уголовной ответственности.

Также были внесены новые статьи в связи с освобождением от уголовной ответственности при совершении преступлений против имущества, в сфере экономической деятельности и наркомании.

Наряду с этим изменения в Кодекс административных правонарушений предложены с целью предотвращения практики формального выполнения наказаний в общественных делах, обеспечения эффективного контроля выполнения других наказаний, не связанных с общественными работами и лишением свободы. Так изменения в Кодексе административных правонарушений подразумевают несение ответственности должностным лицом за не предоставление информации сотруднику исполнительного органа в связи с отсутствием контроля за выполнение работы заключенным, которая определена работодателем, отсутствие учета рабочих часов, которые отработал заключенный или неверный их подсчет, а также случаи уклонения от выполнения общественных работ.

- Какие шаги предпринимаются для информирования общественности, изучения общественного мнения в связи с этими изменениями?

- В связи с этим мы делали заявления в СМИ, вели обсуждения. Сейчас этот процесс продолжается. Кроме того, 29 сентября в связи с этими изменениями будут проведены расширенные общественные слушания. Этот вопрос будет широко обсужден и там.