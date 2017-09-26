Президент поздравил Ангелу Меркель

2017-09-26 11:02 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отправил поздравительное письмо федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель.

Как передает Oxu.Az, в письме говорится:

«Уважаемая госпожа Федеральный канцлер,

От всей души поздравляю Вас с победой возглавляемого Вами альянса Христианско-демократический союз/Христианские социалисты на парламентских выборах. Эта победа является отражением поддержки немецкого общества проводимой вами политики, личной веры и доверия к Вам.

Верю, что мы и в дальнейшем будем прилагать совместные усилия для еще большего укрепления дружеских отношений, политических, экономических и гуманитарных связей между Азербайджаном и Германией, успешно продолжим взаимовыгодное двустороннее и многостороннее сотрудничество.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей деятельности ради благополучия дружеского немецкого народа».

Н.О.

