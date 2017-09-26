В Баку пройдет фестиваль, посвященный Всемирному дню туризма

2017-09-26 13:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку – Ичери шехер – 27 сентября пройдет фестиваль, посвященный Всемирному дню туризма, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Фестиваль пройдет у Девичьей башни с 11.00 до 18.00. В фестивале примут участие посольства более десяти стран, будут представлены национальные павильоны.

Главная цель фестиваля – пропаганда туристического потенциала, истории, культуры, традиций, национального наследия страны, развитие межкультурного диалога.

Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации (The World Tourism Organization, UNWTO) в 1979 году в испанском городе Торремолино (Torremolinos) и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации. Целью праздника является пропаганда туризма, освещения его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.

Признавая важность международного туризма в содействии лучшему взаимопониманию между народами, что ведет к повышению осведомленности о богатом наследии различных цивилизаций и к лучшему пониманию ценностей разных культур, тем самым способствуя укреплению мира на планете, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2017 год Международным годом устойчивого туризма в целях развития.

(Автор: Вугар Иманов)