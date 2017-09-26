ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть

2017-09-26 13:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) установил новые банкоматы в различных частях столицы, значительно расширив географию их расположения. Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, банком были установлены пять новых банкоматов (ATM) вне филиальной сети, в густонаселенных местах Баку::

на улице Братьев Мардановых напротив сада им. Хагани (бывший Молоканский сад);

на проспекте Бюль-Бюля 26;

в супермаркете Mega Store, расположенный по адресу ул. Гасана Алиева, 1

в супермаркете Mega Store по адресу ул. Гянджлик 27 (пос. Бакиханово).

в магазине Seramik Plaza по адресу пр. З.Буньядова 77Е (Дарнагюльское шоссе).

Таким образом, число банкоматов ВТБ (Азербайджан) достигло 16. В банкоматах, работающих круглосуточно по принципу 24/7, клиентам банка доступны такие операции, как снятие наличных, получение выписки со счета, получение PIN-кода для услуги 3D Secure, перевод денег с одной карточки на другую (услуга Card to Card), а также перевод денег со своей карты лицу, не имеющему карту (Cash by Code).

Адреса всех банкоматов ВТБ (Азербайджан) можно найти на сайте банка.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ООО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.