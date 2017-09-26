Facebook может перестать работать на территории России

2017-09-26 14:03 | www.apa.az | 4

Facebook в 2018 году перестанет работать на территории России, если не выполнит российский закон о локализации персональных данных.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Russia Today, об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. «Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьёмся того, чтобы закон был исполнен, или компания Facebook прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, это произошло с Linkedin».

Он отметил, что всё станет ясно в 2018 году.