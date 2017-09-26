Эрдоган: «Не следует забывать, что у Турции достаточно сил»

2017-09-26 14:15 | www.apa.az | 3

«Мы хотим, чтобы наши курдские и арабские братья жили в условиях мира, спокойствия и безопасности. Для этого мы готовы сделать все возможное. Даже если потребуется, мы готовы проливать нашу кровь на одной и той же земле. Достаточно не оставлять путь единства и братства».

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на церемонии открытия «Года образования 2017-2018» в Турции заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сказал, что у Турции достаточно сил, чтобы вести борьбу со всеми угрозами: «Мы сторонники решения этого вопроса мирным путем. Если и этот путь закроется, тогда мы не будем колебаться, чтобы использовать имеющиеся у нас возможности. Не следует забывать, что у Турции достаточно сил. В настоящий момент мы обсуждаем с Иракским Курдистаном вопросы экономического сотрудничества, безопасности и др. Правительство Иракского Курдистана должно образумиться, оставить это приключение, который имеет печальный конец».

Отметим, 25 сентября в Курдской автономии на севере Ирака был проведен референдум о независимости. В голосовании приняли участие 3305925 человек. Правительство Ирака назвало референдум незаконным. Первичные результаты референдума будут объявлены сегодня вечером.