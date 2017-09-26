Беспилотное летающее такси – ВИДЕО

2017-09-26 11:12 | www.oxu.az | 3

В Дубае совершило испытательный полёт беспилотное аэротакси.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, аппарат может продержаться в воздухе до 30 минут и развивать максимальную скорость в 100 километров в час.

Прототип транспортного средства, собранный немецкими конструкторами, способен обеспечивать доставку пассажиров в автономном режиме. Такси может продержаться в воздухе до 30 минут и развивать максимальную скорость в 100 километров в час.

Для обеспечения безопасности пассажиров такси будет оборудовано парашютами и девятью независимыми аккумуляторами.

Предполагается, что пассажир сможет вызывать автономного перевозчика с помощью приложения на мобильном телефоне.

Н.Г