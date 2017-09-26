Абид Шарифов: В Азербайджане от разрыва мин погибли сотни людей

2017-09-26 11:16 | www.oxu.az | 4

"С 1991 года по сей день в Азербайджане в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов погибли 532 человека, более 2400 человек получили различные травмы".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом во время своего выступления на мероприятии «Презентация 3-го этапа реализуемого Фондом доверия ANAMA-НАТО/NSPA Партнерство во имя мира проекта «Джейранчель», перспективы проектов Фонда доверия, которые в будущем будут реализованы в Азербайджане» заявил вице-премьер Абид Шарифов.

Вице-премьер отметил, что в Азербайджане существует две проблемы мин и неразорвавшихся боеприпасов:

"На оккупированных в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта территориях Азербайджана, а также на освобожденных от оккупации землях, на оставленных советской армией полигонах и базах существуют проблемы мин и неразорвавшихся боеприпасов".

А.Шарифов сказал, что в результате взрыва на расположенной в поселке Салоглу Агстафинского района военной базе советской армии погибли 30 человек, 93 получили ранения.

Вице-премьер также добавил, что территория Джейранчель, расположенная в северо-западной части азербайджано-грузинской границы, является одной из наиболее представляющих угрозу мест.

A.M.

