Parisdə tələbələr Makrona: "Çıx get, universitet sənin deyil" (FOTO/VİDEO)

2017-09-26

Bakı. Orxan Nəbiyev - Trend:

Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Parisin Sorbonna Universitetində etirazla qarşılanıb.

Trend-in məlumatına görə, E.Makron çıxış etmək üçün universitetə gəlib.

Tələbələr prezidenti onu fitə basmaqla və “Çıx get, universitet sənin deyil” kimi şüarlar səsləndirməklə qarşılayıb.