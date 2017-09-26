Министр обороны Турции примет участие в церемонии закрытия военных учений в Азербайджане

2017-09-26 17:44 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Делегация, возглавляемая министром обороны Турции Нуреттином Джаникли, завтра совершит официальный визит в Азербайджан.

Как сообщает во вторник пресс-служба минобороны Азербайджана, в рамках визита предусмотрено проведение официальных встреч турецкой делегации в министерстве обороны и других государственных структурах Азербайджана, а также участие в церемонии закрытия совместных летно-тактических учений Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции “TurAz Qartalı - 2017”.

Визит продлится до 29 сентября.