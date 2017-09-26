Состоялся 21 тираж лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна»

2017-09-26 17:45 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - 26 сентября состоялся двадцать первый тираж лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна». Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, победителями двадцать первого тиража лотереи стали Абуллаева Гюльдана Гаджибала гызы, набравшая в течение недели 22 электронных билета, Халилов Полад Бахруз оглу и Мамедли Рашад Акрам оглу с 20 и 18 билетами соответственно. Победителям будут вручены билеты на две персоны в сеть кинотеатров Cinema Plus.

Все владельцы карт Xalq Bank при совершении безналичной операции от 10 манат (или эквивалент в другой валюте) становятся участниками лотереи, действующей с 1 мая текущего года по 10 января 2018 года. За каждую оплату от 10 манат через POS-терминал Xalq Bank, владелец карты получает два, при оплате посредством терминалов других банков – один электронный билет. Информацию о количестве электронных билетов клиенты могут отслеживать на сайте http://www.xalqbank.az/ru/online-services/orders/loto/.

По условиям лотереи победителями еженедельного тиража и обладателями билетов на киносеанс в сети кинотеатров Сinema Plus становятся три участника, совершивших наибольшее количество безналичных операций за неделю. Главные призы разыгрываются ежемесячно, путем программы случайного выбора победителя. Каждый месяц определяются два победителя, один из которых получает путевку на две персоны в центр отдыха и туризма “Sakit Göl” в Шамахы, а другому вручается главный приз – купон на зарубежную туристическую поездку, стоимостью 500 манат.

Каждый участник лотереи может получить только один вид приза из разыгрываемого фонда тиража. В лотерее участвуют все карты Xalq Bank.

В розыгрыше очередного тиража лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна», который состоится 3 октября, будут разыграны билеты на киносеанс в сети кинотеатров Cinema Plus.