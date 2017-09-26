Начинается суд над еще одним должностным лицом Международного банка

2017-09-26 15:43 | www.apa.az | 5

Направлено в суд уголовное дело кассира Наримановского филиала ОАО «Международный банк Азербайджана» Эйнала Сафарова, который обвиняется в присвоении денежных средств в крупном размере.

Как сообщает АПА, дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Самира Алиева. Подготовительное судебное заседание назначено на 27 сентября.

Согласно обвинению, Сафаров Эйнал Рамиз оглы используя служебное положение присвоил вверенное ему имущество в крупном размере.

В период с 1 августа 2013 года по 15 мая 2017 года, когда он работал ведущим специалистом (кассир-операционист) в отделе ASAN1 Наримановского филиала ОАО «Международный банк Азербайджана». Согласно должностной инструкции, Э. Сафаров путем ведения операций по приему платежей физических лиц, а также наличных средств, составления квитанций кассового прихода, утверждения их своей подписью и штампом банка отдавал обе копии документа физическим лицам и присвоил разными способами денежные средства.



В одном случае он присвоил всю часть денег по банковским операциям, а также предназначенных для перечисления в Государственную миграционную службу, в другой раз – определенную часть.



Этими действиями Э. Сафаров нанес государству ущерб в размере примерно 20 тысяч манатов. Присвоенные деньги он тратил на личные нужды.



В отношении Э. Сафарова было возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК АР.