Президент: «Я делаю все возможное для приостановления имитации переговоров Арменией» - ОБНОВЛЕНО

2017-09-26 15:45 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, Дж.Аппатурай от имени НАТО выразил признательность за осуществление нашей страной надежного партнерства с этой организацией.

Джеймс Аппатурай также поблагодарил за большой вклад Азербайджана в миротворческую миссию в Афганистане.

В свою очередь, отметив, что наша страна привержена делу поддержки международных миротворческих операций в Афганистане, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан осуществляет связи с Афганистаном не только в рамках сотрудничества с НАТО, но одновременно на двусторонней основе в различных сферах, в том числе экономической и инвестиционной.

На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и НАТО, проведен обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах переговоров, связанных с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В ходе беседы президент Ильхам Алиев отметил, что армянская сторона занимается имитацией переговоров и делает все возможное для приостановления этого процесса.

***

12:05

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.