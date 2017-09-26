В Баку расширен охват бесплатным Wi-Fi

2017-09-26 17:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ООО "Бакинская телефонная связь" расширило охват бесплатным Wi-Fi на территории парка, расположенного между Port Baku Residence и Port Baku Mall, сказали Trend во вторник в ООО.

Работы по расширению охвата беспроводной сети Интернета ведутся с марта в рамках проекта "Общественный Wi-Fi". Цель проекта - обеспечить жителей и гостей столицы доступом к сети Интернет в местах массового скопления людей.

В ближайшие планы оператора входит запуск бесплатного Wi-Fi на территории парков "Деде Горгуд" и Нариманова (около одноименной станции метро).

В настоящее время бесплатным доступом к сети Интернет охвачена территория Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Национального приморского парка, парка Центра Гейдара Алиева, "Зимнего парка", "Парка офицеров" и парков "Сахиль", "Ахундова", "Сабира", "Хагани", "Гусейна Джавида", "Самеда Вургуна" и "Муган".

С момента запуска сервиса на указанных территориях было зафиксировано около одного миллиона подключений.

Для использования бесплатного доступа необходимо включить на мобильном устройстве опцию обнаружения Wi-Fi, выбрать сеть Baku loves you и пройти идентификацию по номеру мобильного телефона.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)