Азербайджанский музыкант исполнил произведение Шопена на таре (ФОТО)

2017-09-26 17:52 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Известные азербайджанские музыканты – народный артист, пианист Мурад Гусейнов, заслуженные артисты - тарист Сахиб Пашазаде и виолончелист Алексей Мильтих выступили с концертом в Королевском замке в Варшаве (Польша), сообщили Trend Life в пресс-службе тариста. В концертной программе прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

По словам Сахиба Пашазаде, большинство польских слушателей, присутствовавших на вечере, впервые услышали исполнение на таре и были в восторге от его звучания.

"Они никогда не слышали произведение Фредерика Шопена, исполненное на азербайджанском национальном инструменте - тар. И поэтому для них это стало чем-то фантастическим", - отмечает музыкант.

Публика стоя аплодировала Мураду Гусейнову, Сахибу Пашазаде и Алексею Мильтиху, восхищаясь их виртуозным исполнительским мастерством.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)