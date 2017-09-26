США начали реализацию программы в Джоджуг Марджанлы

2017-09-26 16:04 | www.apa.az | 5

Агентство США по Международному Развитию (USAID) начало реализацию в селе Джоджуг Марджанлы программы по экономическому развитию и расширения возможностей общины.

Как сообщили АПА в посольстве США в Азербайджане, присоединение США к деятельности в Джоджуг Марджанлы стало возможным после визита в село главы миссии USAID Микаэллы Мередис.

Сообщается, что в феврале этого года М. Мередис присоединилась к визиту дипломатов в Джоджуг Марджанлы, который был организован правительством Азербайджана: «Представитель USAID ознакомилась там с условиями вынужденных переселенцев и изучила возможности оказания международным сообществом поддержки работе по восстановлению. По рекомендации USAID совместно с Министерством экономики Азербайджана Институт управления Восток-Запад, который координацию исполнения проекта «Социально-экономическое развитие», определил направления социально-экономического развития.

29 июня представители Института управления Восток-Запад (EWMI) отправились в Джоджуг Марджанлы и оценили возможности правительства США по оказанию социальной и экономической помощи местной общине. После оценивания и нескольких встреч жители села попросили представителей структуры помочь им в построении состоящей их двух комнат кормовой базы. Деятельность данной базы будет способствовать развитию животноводства и сельского хозяйства в селе. В настоящее время Совет по развитию общины, состоящий из избранных добровольцев, занимается реализацией данного проекта.