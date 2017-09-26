США: Иран не проводил испытания новой баллистической ракеты

2017-09-26 11:30 | www.oxu.az | 4

США уличили Иран во лжи, утверджая, что видеозапись запуска ракеты, которую распространило иранское телевидение, является «фейком», передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным СМИ, эта видеозапись была сделана в январе 2017 года, а заснятый тогда пуск прошел неудачно: ракета взорвалась в воздухе вскоре после старта.

22 сентября в Тегеране прошел парад с демонстрацией новых образцов ракетного вооружения.

Иранские военные показали новую баллистическую ракету «Хорремшехр», дальность полета которой составляет 2 тыс. км. Власти заявили, что испытание ракеты прошло успешно.

Н.Г