Жена бизнесмена арестована за мошенничество на 900 тысяч манатов

2017-09-26 11:36 | www.oxu.az | 4
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Таймины Абдуллаевой, обвиняемой в изготовлении поддельных документов и мошенничестве.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой был вынесен приговор.
Суд приговорил Т.Абдуллаеву к 8 годам лишения свободы. Она была арестована в зале суда.
Государственный обвинитель в своем выступлении потребовал лишить Т.Абдуллаеву свободы сроком на 9 лет.
Отметим, что Т.Абдуллаева была арестована 21 июня прошлого года, в ее отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Уголовное дело в отношении Т.Абдуллаевой было возбуждено на основе жалобы ее супруга, Барата Абдуллаева. В жалобе говорилось, что Т.Абдуллаева нанесла ему ущерб в размере 890 тыс. манатов.