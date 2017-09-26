Жена бизнесмена арестована за мошенничество на 900 тысяч манатов

2017-09-26 11:36 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Таймины Абдуллаевой, обвиняемой в изготовлении поддельных документов и мошенничестве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой был вынесен приговор.

Суд приговорил Т.Абдуллаеву к 8 годам лишения свободы. Она была арестована в зале суда.

Государственный обвинитель в своем выступлении потребовал лишить Т.Абдуллаеву свободы сроком на 9 лет.

Отметим, что Т.Абдуллаева была арестована 21 июня прошлого года, в ее отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело в отношении Т.Абдуллаевой было возбуждено на основе жалобы ее супруга, Барата Абдуллаева. В жалобе говорилось, что Т.Абдуллаева нанесла ему ущерб в размере 890 тыс. манатов.

Э.А.

