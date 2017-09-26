Выделены средства на капремонт многоквартирных зданий в Сальяне

2017-09-26 17:56 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Сальян.

Согласно распоряжению, с целью капитального ремонта коммуникационных линий 34 многоквартирных зданий в городе Сальян и их фасадной части из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда Президента Исполнительной власти Сальянского района будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.