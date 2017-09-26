Из закона Азербайджанской Республики «О полиции» исключается слово «недостойный»

2017-09-26 16:14 | www.apa.az | 6

Внесены изменения в три статьи Закона АР «О полиции».

Как сообщает АПА, по представлению Президента Азербайджана из части IV статьи 28-й (Принятие сотрудника полиции на службу), пункта 3 части I статьи 33-й (Ответственность сотрудника полиции) и пункта 9 части I статьи 34 (Отстранение сотрудника полиции от службы) закона исключается слово «недостойный».

Пункт 3 части I статьи 33 и пункт 9 части I статьи 34 в настоящее время изложены в следующем виде:

- Сотрудник полиции привлекается к дисциплинарной ответственности при совершении недостойного действия, позорящего имя сотрудника полиции.

- Сотрудник полиции может быть отстранен от службы при совершении недостойных действий, позорящих имя сотрудника полиции.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса, которое пройдет 2 октября.