Кямаледдин Гейдаров встретился со специальным представителем генсека НАТО

2017-09-26 16:15 | www.apa.az | 4

Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем.

Как сообщили АПА в МЧС, Кямаледдин Гейдаров подчеркнул важность двусторонних отношений между Азербайджаном и НАТО. Он рассказал о важности развития сотруднических связей в сфере чрезвычайного гражданского планирования и управления кризисными ситуациями между соответствующими структурами НАТО и Азербайджана.

Кямаледдин Гейдаров рассказал о проделанной работе по предотвращению чрезвычайных ситуаций и устранению их последствий. Он подчеркнул важность участия сотрудников МЧС в различных учениях, встречах, семинарах и пленарных заседания, организованных НАТО.

В свою очередь Джеймс Аппатурай рассказал о важности существующих отношений. По его словам, взаимные визиты и встречи послужат углублению двусторонних отношений. Гость высоко оценил деятельность сотрудников МЧС в соответствующих структурах НАТО.

На встрече были обсуждены вопросы, вызывающие взаимный интерес.