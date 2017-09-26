Российские туристы и сотрудники отеля устроили массовую драку в Турции – ВИДЕО

2017-09-26 11:42 | www.oxu.az | 3

В одной из гостиниц турецкой Антальи произошла массовая драка с участием туристов из России, передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Как заявили в руководстве отеля, конфликт произошел вечером 23 сентября. По версии администрации, нетрезвые туристы из РФ стали вести себя агрессивно — гости стали нецензурно выражаться и нападать на работников отеля.

Также в руководстве гостиницы выразили сожаление в связи с «печальным инцидентом» и сообщили, что россияне, с которыми произошел конфликт, уже уехали домой, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ сообщалось, что причиной массовой драки стало то, что туристы попытались составить жалобу на бармена, который отказался их обслуживать «из-за неприязни к русским». После этого сотрудники отеля полезли в драку и якобы пустили в ход бутылки, стулья и биты.

Н.О.