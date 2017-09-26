«Фаэтонщик» Назим отправился на лечение в Турцию

2017-09-26 11:47 | www.oxu.az | 4

Певец Назим Пишьяры, известный под псевдонимом «Фаэтонщик» Назим, отправился в Турцию на лечение.

Как передает Oxu.Az, об этом сам исполнитель написал в социальных сетях. Он отметил, что чувствует себя нормально.

«Я обследовался, у меня все нормально, я полностью здоров», - написал певец.

Напомним, что Назим перенес 4 операции на желчном пузыре, у него также ошибочно диагностировали рак. Певец подал в суд на врача Эльмана Азимова для возмещения материального и морального ущерба.

А.С.

