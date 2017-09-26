Выделены средства на строительство автодороги в Сальянском районе

2017-09-26 18:03 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гарачала - Дюзянлик - Пейк - Биринджи Варлы в Сальянском районе.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Гарачала -Дюзянлик - Пейк - Биринджи Варлы, соединяющей четыре населенных пункта с населением восемь тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений госбюджета Азербайджана на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог ОАО "Азеравтойол" будет выделено 3,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.