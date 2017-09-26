Спецпредставитель ПА ОБСЕ: «В урегулировании нагорно-карабахского конфликта фактически нет прогресса» - ОБНОВЛЕНО

2017-09-26 16:55 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом на встрече с руководителями партий, представленных в Милли Меджлисе, заявил специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин.

К.Вигенин отметил, что понимает недовольство азербайджанской стороны деятельностью Минской группы ОБСЕ: «Потому что в урегулировании конфликта фактически нет никакого прогресса. Проблему следует держать в центре внимания не только во время нарушения режима прекращения огня, а постоянно. Лично я не пожалею усилий для урегулирования конфликта. Однако не следует ограничиваться этим. Вклад в урегулирование конфликта должны внести не только члены Минской группы ОБСЕ, но и другие страны. Как члены парламента мы также должны выдвинуть соответствующие инициативы и предложения. Как одна из этих инициатив, во время моего визита я встретился с вынужденными переселенцами из Зангилана».