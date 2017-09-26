Обнародованы фактические погодные условия на территории Азербайджана

2017-09-26 11:52 | www.oxu.az | 4

Названы фактические погодные условия в Азербайджане с 25 сентября до утра 26 сентября.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, как и сообщалось ранее, на территории страны с 25 сентября до утра 26 сентября погода была нестабильной, наблюдались грозы, прошли дожди, местами сильные.

Количество выпавших осадков на Большом Кавказе составило 16-80 мм, в Центрально-Аранской части - 1-20 мм, в зоне Ленкорань-Астара - 1-8 мм и 1-6 мм в Нахчыване.

А.М.

