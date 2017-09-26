Президент Ильхам Алиев удостоил группу сотрудников Азербайджанского музея музыкальной культуры почетных званий и наград

2017-09-26 18:28 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры – Абдуллаеву Давуду Бахтияр оглу и Рагимовой Фазили Вагиф гызы почетного звания «Заслуженный артист» за плодотворную деятельность по пропаганде музыкального наследия Азербайджана.

Другим распоряжением главы государства Алла Гаджи гызы Байрамова награждена медалью «Терегги» за плодотворную деятельность по пропаганде азербайджанской музыкальной культуры.

Отметим, что Алла Байрамова является директором Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры.