В Сураханы за кражу задержан работник школы – ФОТО

2017-09-26 12:00 | www.oxu.az | 4

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления полиции Сураханского района и 32-го отделения полиции был задержан работник средней школы Азер Керимов, который в различное время украл из учебного заведения 5 ноутбуков, 1 компьютер, 156 стульев и 14 мягких сидений.

Как передает Oxu.Az, в предварительных показаниях А.Керимов сознался в содеянном, заявив, что продал украденное.

По факту возбуждено уголовное дело, ведутся необходимые следственные, а также оперативно-розыскные мероприятия.

А.М.