Azer Turk Bank предлагает кредит без страховки

2017-09-26 18:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Государственный Azer Turk Bank с целью удовлетворения потребностей клиентов в финансировании предлагает потребительский кредит без страховки.

Согласно распространенному во вторник сообщению банка, клиенты, подтвердившие свой доход, смогут получить кредит на сумму до 15 000 манатов на срок до 36 месяцев. Годовая процентная ставка по кредиту в манатах составляет 26-29 процентов, в долларах – 15-18 процентов. Более подробную информацию о кредите можно получить по ссылке: http://ru.azerturkbank.az/loans/consumer/info/

Помимо этого вида кредита, банк также предлагает своим клиентам корпоративный кредит для держателей зарплатных карт, кредит без поручителя на покупки в магазинах "Madame Coco" и "Decoria", кредит под залог вклада лишь по удостоверению личности, ипотечный кредит и кредитную линию, предоставляемую по платежным картам.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах банка можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в информационный центр банка по номеру (012) 945.