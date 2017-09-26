У Азербайджана будет три уникальных танкера типа «Гянджа» (ФОТО)

2017-09-26 18:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В ООО «Бакинский судостроительный завод» состоялась церемония резки первого стального листа для двух танкеров, которые будут построены для ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», говорится в сообщении ЗАО, распространенном во вторник.

В церемонии резки первого стального листа для танкеров, строящихся по договору, подписанному между Азербайджанским Каспийским морским пароходством и Бакинским судостроительным заводом, приняли участие представители обеих сторон.

Было отмечено, что новые танкеры типа «Гянджа» будут уникальными, что сфера судостроения в Азербайджане стремительно развивается и на судостроительном заводе реализуются крупномасштабные проекты.

Было подчеркнуто, что эти танкеры, имеющие шесть резервуаров, смогут одновременно перевозить два вида грузов, включая бензин, сырую нефть и нефтепродукты. Новые танкеры являются редкими судами, которые смогут брать максимально большой груз при малом водоизмещении. При сохранении других технических характеристик танкеров грузоподъемность будет повышена до восьми тысяч тонн.

Проект судна разработан Одесским морским инженерным бюро. Директор бюро Геннадий Егоров называет суда «танкеры Каспия». По его словам, танкеры открывают большие экономические перспективы.

Строительные работы будут полностью проведены на Бакинском судостроительном заводе. Замдиректора завода Имамверди Гасанов отметил, что для этого имеются все необходимые ресурсы. Оба судна будут оснащены оборудованием известных марок, что сделает эффективным эксплуатацию плавсредств.

Предусмотрено, что длина танкеров будет 141 метр, ширина – 16,9 метра, дедвейт - 8009/5580 тонн соответственно, скорость - 10 узлов.

Сдать танкеры планируется в 2019 году.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)