Barzani'den tartışmalı referandum sonrası ilk açıklama

2017-09-26 22:16 | www.trend.az | 1

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Lideri Mesud Barzani, yapılan referandumla ilgili açıklama yaptı. Reuters'ın haberine göre, Barzani, "Referandumla yeni bir aşamaya geçildi. Irak Hükümeti, Kürtleri tehdit etmeyi bırakmalı" dedi.

İşte Barzani'nin beklenen konuşmasından önemli satırbaşları;

"Başarısız bir deneyimi sürdürmenin anlamı yok.

Irak hükümetine çağrım; yaptırım ve cezalandırma yerine diyaloga başlayalım.

İki taraf için de en iyi yol diyalogtur.

Hükümetler arası siyasi ihtilaflar, halk arasında gerginliğe yol açmamalı.

Komşu ülkelerden talebim; çözüm için yardımcı olmalarıdır.

İran ve Türkiye’nin kimsayal saldırı ve büyük göç zamanında sergilediği tutumu takdirle karşılıyoruz.

Son 25 yıldır kimseye tehdit olmadığımızı kanıtladık, herkesle barış seçeneğini seçtik.

Teröre karşı savaşta uluslar arası koalisyonun önemli bir tarafı olarak kalmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Milliyet