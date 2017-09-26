Закрыты передачи «ATV Səhər» и «Yoxlama», Туран Ибрагимов и Азер Исмаилов будут уволены

2017-09-26 17:14 | www.apa.az | 4

Новый президент Телерадиокомпании «Azad Azərbaycan» (ATV) Азер Халилов прокомментировал информацию о массовых увольнениях сотрудников телекомпании.



Как сказал Халилов в беседе с АПА, руководство компании не принимало такого решения.



Он отметил, что сотрудники, желающие покинуть телеканал, могут беспрепятственно это сделать.



«Нельзя идти против чьей-либо воли. Мне поступило лишь 3 обращения о желании уволиться. Пока я не хочу называть их имен», - сказал он.

А. Халилов отметил, что вещание передачи «ATV Səhər», которую вел Туран Ибрагимов, прекращено: «Из администрации, возглавляемой Вугаром Гарадаглы, мне сообщили, что вещание передачи Турана Ибрагимова было прекращено сегодня утром. Кроме того, также была закрыта передача Азера Исмаилова «Yoxlama». Естественно, если вещание этих передач прекратилось, то Туран Ибрагимов и Азер Исмаилов будут уволены. В их услугах телеканал больше не нуждается».

Отметим, сегодня решением учредителя Телерадиокомпании «Azad Azərbaycan» руководитель телеканала «ATV» был освобожден от занимаемой должности.

На его место был назначен А. Халилов.

До этого А. Халилов был руководителем телеканала «CBC».