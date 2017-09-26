В России теперь алкоголь можно будет покупать онлайн

2017-09-26 12:08 | www.oxu.az | 4

Внесены поправки к закону "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта" (171-ФЗ),

Как передает Oxu.Az со ссылкой на "Известия", российский Минфин разрешил онлайн-торговлю крепким алкоголем и импортными винами с 1 января 2018 г.

При этом лицензию для реализации крепкого алкоголя в интернете смогут получить только производители и оптовики, но с 2021 г. эта возможность появится у компаний розничной торговли и сферы общепита.

Минфин запланировал, что первый год работы онлайн-продаж будет своего рода тестированием всего механизма, поскольку все ошибки и промахи можно будет впоследствии скорректировать.

Н.Г