Путин освободил от должности главнокомандующего ВКС России

2017-09-26 18:58 | www.trend.az | 4

Генерал-полковника Виктор Бондарев освобожден от должности главнокомандующего ВКС России и уволен с военной службы, передает РИА Новости.

Соответствующий указ президент России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Бондарев, делегированный сенатором от Кировской области, будет избран главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на заседании палаты 27 сентября.

"Освободить от занимаемой должности и уволить с военной службы генерал-полковника Бондарева Виктора Николаевича, главнокомандующего Воздушно-космическими силами", - говорится в документе.

Помимо этого снят с должности заместителя командующего Черноморским флотом России и уволен с военной службы вице-адмирал Валерий Куликов.

"Освободить от занимаемой должности и уволить с военной службы вице-адмирала Куликова Валерия Владимировича, заместителя командующего Черноморским флотом", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Неделю назад губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников наделил Куликова полномочиями члена Совета Федерации РФ от правительства города.