Президент России освободил от должности главу Россотрудничества и второго за неделю губернатора

2017-09-26 18:59 | www.trend.az | 3

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Россотрудничества Любовь Глебову, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает во вторник РИА Новости.

"Освободить Глебову Любовь Николаевну от должности руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в указе.

Также Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области. Согласно указу, политик ушел по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора стал первый замглавы минпромторга Глеб Никитин. Это вторая отставка главы региона на этой неделе: в понедельник Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Дмитрия Азарова назначили врио.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в администрации президента анонсировала ряд отставок глав российских регионов. В частности, по данным издания, власть может смениться в Мурманской, Ивановской, Самарской и Омской областях, в Алтайском и Красноярском крае, в Ненецком автономном округе, не исключены и регионы Северного Кавказа. Нижегородская область также была в списке.

Представители пресс-службы Омского губернатора назвал эту информацию "волной слухов". Пресс-секретарь главы Ивановской области отметили, что Павел Коньков подавать в отставку не собирается.

Источники сообщили РИА Новости о готовящейся отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского: по их данным, это произойдет в ближайшие два дня. Его место могут занять глава ФАНТО Михаил Котюков и руководитель Оборонпрома Сергей Сокол.

При этом отмечалось, что он не подавал заявления об отставке и работает в привычном режиме.