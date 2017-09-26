На капремонт многоквартирных зданий в Сальяне выделено 3 млн. манатов

2017-09-26 17:57 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Сальян.

Как передает АПА-Экономикс, согласно распоряжению, для проведения капитального ремонта многоквартирных зданий в городе Сальян из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2017 год Резервного фонда президента Исполнительной власти Сальянского района выделено 3 миллиона манатов. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в распоряжении.