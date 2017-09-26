ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть

2017-09-26 12:18 | www.oxu.az | 4

Банк ВТБ (Азербайджан) установил новые банкоматы в различных частях столицы, значительно расширив географию их расположения. Так, банком были установлены пять новых банкоматов (ATM) вне филиальной сети, в густонаселенных местах Баку:

• на улице Братьев Мардановых напротив сада им. Хагани (бывший Молоканский сад);

• на проспекте Бюль-Бюля, 26;

• в супермаркете Mega Store по адресу ул. Гасана Алиева, 1

• в супермаркете Mega Store по адресу ул. Гянджлик, 27 (пос. Бакиханово).

• в магазине Seramik Plaza по адресу пр. З.Буньядова, 77Е (Дарнагюльское шоссе).

Таким образом, число банкоматов ВТБ (Азербайджан) достигло 16. В банкоматах, работающих круглосуточно по принципу 24/7, клиентам банка доступны такие операции, как снятие наличных, получение выписки со счета, получение PIN-кода для услуги 3D Secure, перевод денег с одной карточки на другую (услуга Card to Card), а также перевод денег со своей карты лицу, не имеющему карту (Cash by Code).

Адреса всех банкоматов ВТБ (Азербайджан) можно найти на сайте банка.