Глава SOCAR Trading назвал ожидаемый коридор нефтяных цен

2017-09-26 19:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Коридор нефтяных цен на мировом рынке в долгосрочной перспективе ожидается на уровне 40-60 долларов за баррель, считает исполнительный директор компании SOCAR Trading, являющейся торговым домом азербайджанской госкомпании SOCAR, Арзу Азимов.

Как сообщил Financial Times Азимов, коридор 40-60 долларов за баррель – это новая реальность рынка, которую глобальные производители должны принять.

"Подобный коридор продержится еще довольно долго", - сказал Азимов.

Во вторник вечером цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2,74 процента - до 58,42 доллара за баррель, а стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась на 2,15 процента - до 51,75 доллара за баррель.

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 25 сентября составила 60,51 доллара за баррель, впервые с июля 2015 года превысив отметку в 60 долларов.

SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве была создана в конце 2007 года Госнефтекомпанией Азербайджана.

Компания SOCAR Trading продает основную часть объемов экспорта сырой нефти SOCAR из порта Джейхан (Средиземное море, Турция), осуществляет трейдинг нефти и нефтепродуктов других стран, а также оказывает содействие материнской компании в связи с международными инвестициями. Сфера деятельности SOCAR Trading охватывает страны Европы, Азии и Америки.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)