Макрон призвал ЕС усилить борьбу с терроризмом

2017-09-26 19:33 | www.trend.az | 3

Обеспечение безопасности является важнейшим условием существования Европейского союза, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Сорбонне, передает ТАСС.

"Первейшей ключевой задачей для Европы является безопасность. Мы живем в Европе в настоящее время в условиях существования двух явлений. Во-первых, это постепенный и неизбежный отход США от обеспечения безопасности континента. И второе явление - длительное присутствие терроризма, преследующего цель внести разногласия в наше сообщество", - сказал Макрон.

"Европа в этих сферах, наконец, осознала свою слабость и необходимость совместных действий. Мы просто обязаны сделать более интенсивными начатые действия по борьбе против финансирования терроризма, против пропаганды терроризма через интернет. Нам необходимо усилить свою кибербезопасность и создать общее пространство юстиции и безопасности", - подчеркнул Макрон.

При этом он посетовал, что сейчас "Европа слишком слаба, медленна в своих действиях и слишком неэффективна".

По словам французского лидера, создание Европейской академии разведки положительно отразится на сотрудничестве спецслужб.

"Я предлагаю учредить Европейскую академию разведки, чтобы укрепить взаимодействие спецслужб и обмен информацией", - сказал он. Макрон отметил, что это вызвано необходимостью противостояния терроризму. Он также выступил за создание Европейской прокуратуры, которая займется делами, связанными с террористической деятельностью.

Кроме того, французский лидер предложил сформировать в перспективе Европейскую полицейскую пограничную службу, чтобы "обеспечить лучшую защиту границ". По его мнению, "европейским странам необходима более тесная координация при решении вопросов, связанных с предоставлением убежища".

Макрон также предложил учредить на постоянной основе обмен военнослужащими между армиями стран Евросоюза, чтобы укрепить коллективную безопасность сообщества.

"Я предлагаю нашим партнерам принять в национальных армиях военнослужащих изо всех европейских стран, желающих участвовать в этом. Я открываю эту инициативу во французских вооруженных силах", - сказал он, выразив надежду, что "как можно больше" государств присоединятся к этому начинанию.

По его словам, Европа нуждается в выработке "единой стратегической культуры". "То, чего Европе больше всего недостает, - это общая стратегическая культура. Наша неспособность убедительно действовать сообща подрывает доверие к нам, как к европейцам. Нам необходимо идти дальше", - отметил он.

Он подчеркнул, что страны ЕС имеют "разные парламентские, исторические, политические традиции, и это не меняется за один день". "Но я предлагаю уже сейчас попытаться выстроить эту общую культуру, создать европейскую инициативу совместных военных действий, направленную на выработку этой общей стратегической культуры", - указал Макрон.

По его словам, Париж на данном этапе призывает своих партнеров по ЕС объединить усилия в сфере "разведки, военного планирования и действий по поддержке текущих военных операций" с целью дальнейшей интеграции европейских стран в области обороны. "К началу следующего десятилетия, - добавил Макрон, - у нас должны быть совместные вооруженные силы, общий военный бюджет и общая доктрина, чтобы действовать".