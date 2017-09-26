Министр обороны встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО

2017-09-26 18:58 | www.apa.az | 3

26 сентября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем.



Как сообщили АПА в Минобороны, отметив, что Азербайджан является партнером НАТО, Министр обороны особо подчеркнул, что позиция Альянса относительно безопасности на Южном Кавказе служит укреплению Евроатлантической безопасности, является важным элементом мира и стабильности в регионе. Министр высоко оценил политическую поддержку, оказываемую НАТО территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.



Касаясь армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что военная агрессия Армении является серьезной угрозой для региональной безопасности.



Высоко оценив отношения между НАТО и Азербайджаном, Дж.Аппатурай выразил признательность Президенту Азербайджанской Республики за вклад, внесенный азербайджанскими миротворцами в международную безопасность в рамках операций, проводимых в Афганистане, дальнейшее углубление сотрудничества и активное участие азербайджанских военнослужащих в различных программах Альянса.



В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о проектах, осуществляемых в рамках различных программ, текущем состоянии и перспективах развития связей между Азербайджаном и НАТО.