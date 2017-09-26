Россия нанесла авиаудары по объектам в Сирии

2017-09-26 19:07 | www.apa.az | 4

Стратегические бомбардировщики России ТУ-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам «ИГ» и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Газета.ру», об этом говорится в пресс-релизе Минобороны России.

Взлетев с аэродрома «Энгельс» в России, бомбардировщики Ту-95 совершили перелет над территорией Ирана и Ирака. В воздушном пространстве Сирии экипажи стратегических ракетоносцев выполнили пуски крылатых ракет Х-101 по вскрытым разведкой наиболее важным объектам ИГ в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб

Ударами ВКС были уничтожены командные пункты террористов и скопления техники.

В ведомстве добавили, что все пораженные в Сирии цели находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США.