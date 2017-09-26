Депутат подал в суд на свояка шейха

2017-09-26 12:28 | www.oxu.az | 5

Депутат Милли Меджлиса Чингиз Ганизаде подал в суд на бывшего коллегу Галиба Салахзаде.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщил адвокат Ч.Ганизаде Рагиф Мустафаев.

По словам адвоката, его клиент в порядке частного обвинения обратился в Сабунчинский районный суд. Ч.Ганизаде намерен привлечь Г.Салахзаде к ответственности по статьям 147 (клевета) и 148 (оскорбление).

Отметим, что Галиб Салахзаде – свояк председателя Управления мусульман Кавказа гаджи Аллахшукюра Пашазаде.

Э.А.

