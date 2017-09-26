США заинтересованы в сохранении Договора об открытом небе с Россией - Пентагон

2017-09-26 20:03 | www.trend.az | 6

США считают, что в их интересах сохранить Договор об открытом небе с Россией. Об этом во вторник заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США, посвященных продлению срока его полномочий еще на два года, передает ТАСС.

"США считают, что будет лучше, если Договор об открытом небе с Россией будет и дальше реализовываться, - отметил Данфорд. - Но если Россия не станет выполнять его положения, тогда договор не нужен".

Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что американские власти намерены объявить о введении ограничений на полеты военных самолетов России над территорией США. Такое решение, по данным издания, принято Вашингтоном из-за ограничений, которые Россия ввела на полеты над Калининградской областью. По имеющейся у газеты информации, ограничения могут быть введены в отношении наблюдательных полетов над Аляской и Гавайями.